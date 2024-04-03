Imagine Dragons, Билли Айлиш и еще более 200 артистов подписали письмо против использования ИИ в музыке

Более 200 артистов против безответственного использования ИИ в индустрии.

Источник фото: ukraine.musicshore.com

Более 200 артистов объединились, чтобы выразить свое возмущение использованием искусственного интеллекта в музыкальной индустрии, которое они считают "хищническим". Об этом сообщает BBC.

Открытое письмо, организованное кампанией "Альянс за права художников" и опубликованное на платформе Medium. В письме указано, что использование искусственного интеллекта без должного внимания к правам создателей может привести к нарушениям и обесцениванию их труда.

Артисты считают, что использование искусственного интеллекта для создания музыки без разрешения авторов является "наступлением на человеческое творчество". Они призвали технологические компании принять обязательства не разрабатывать программные средства, которые заменяли бы артистов или подрывали их творчество.

Эта акция стала важным шагом в защите прав художников и вызвала обсуждение в музыкальной отрасли относительно этического использования технологий в искусстве.

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