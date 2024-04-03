YouTube заблокировал в Украине канал пропагандистки Дианы Панченко

YouTube прекратил доступ на территории Украины к каналу подозреваемой в государственной измене пропагандистки Дианы Панченко.

Источник фото: fakty.com.ua

На территории Украины YouTube прекратил доступ к каналу, который принадлежал подозреваемой в государственной измене пропагандистке Диане Панченко. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По запросу Центра, Совет национальной безопасности и обороны Украины заблокировал доступ к YouTube-каналу "ПАНЧЕНКО", который распространял российскую пропаганду.

Основательницей и автором канала была Диана Панченко, бывшая ведущая телеканала NewsOne, который имеет связи с украинским политиком Виктором Медведчуком, обвиняемым в государственной измене.

По данным Центра, после начала активных военных действий, Диана Панченко перебралась на территорию российской федерации, где продолжала создавать контент для своего YouTube-канала в пользу противника.

СНБО введены персональные санкции против Дианы Панченко. Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении в государственной измене и в оправдании вооруженной агрессии со стороны России.

Центр противодействия дезинформации продолжает свою работу над блокировкой других YouTube-проектов, которые распространяют пропаганду врага.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.