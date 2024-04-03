YouTube заблокував в Україні канал пропагандистки Діани Панченко

YouTube припинив доступ на території України до каналу підозрюваної у державній зраді пропагандистки Діани Панченко.

Джерело фото: fakty.com.ua

На території України YouTube припинив доступ до каналу, який належав підозрюваній у державній зраді пропагандистці Діані Панченко. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За запитом Центру, Рада національної безпеки і оборони України заблокувала доступ до YouTube-каналу «ПАНЧЕНКО», який розповсюджував російську пропаганду.

Засновницею та автором каналу була Діана Панченко, колишня ведуча телеканалу NewsOne, який має зв'язки з українським політиком Віктором Медведчуком, звинувачуваним у державній зраді.

За даними Центру, після початку активних воєнних дій, Діана Панченко перебралася на територію російської федерації, де продовжувала створювати контент для свого YouTube-каналу на користь противника.

РНБО введено персональні санкції проти Діани Панченко. Служба безпеки України повідомила їй про підозру в державній зраді та в оправданні збройної агресії з боку росії.

Центр протидії дезінформації продовжує свою роботу над блокуванням інших YouTube-проєктів, які поширюють пропаганду ворога.

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