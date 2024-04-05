Німеччина готує ангари та гуртожитки для українських біженців

У Німеччині облаштовують тимчасові притулки для біженців з України.

Джерело фото: ukrinform

У зв'язку зі складною ситуацією з житлом у Німеччині, новоприбулим доведеться проживати у приміщеннях, які можуть бути ангарами, гуртожитками, контейнерами або спортзалами, навіть не обов'язково у великих містах, повідомляє uahelp.wiki.

Станом на 31 березня, у столиці та семи федеральних землях Німеччини відкриті прийомні пункти для біженців з України. Серед них - найбільший пункт первинного прийому у Берліні на колишньому аеропорті Tegel, звідки біженці розселяються по всій країні.

Умови проживання у цих таборах приблизно однакові. Новоприбулим радять обирати місця реєстрації, які їм найзручніше доїхати. Проте, зазначається, що зміна місця реєстрації після отримання статусу неможлива.

Варто відзначити, що усі прийомні пункти функціонують у цілодобовому режимі.

Станом на 31 березня, в Німеччині у столиці та у семи федеральних землях були відкриті прийомні пункти для біженців з України. Серед них - найбільший пункт первинного прийому у Берліні на колишньому аеропорті Tegel. Тут біженців розподіляють на розселення по всій країні. Щоб потрапити всередину, необхідно скористатися спеціальним автобусом, оскільки територія центру закрита. У Карлсруе та Месштеттен також пропонуються проживання та подальший розподіл у інші федеральні землі. У цих таборах приймають всіх, включно з тими, хто прибуває своїм авто.

Умови для біженців у всіх таборах практично однакові, але вони радять українцям обирати місця, до яких найзручніше дістатися. Важливо зазначити, що зміна прийомних пунктів після реєстрації неможлива, тому варто обдумати свій вибір уважно.

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