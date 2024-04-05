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Германия готовит ангары и общежития для украинских беженцев

22:18, 5 апреля 2024
В Германии обустраивают временные приюты для беженцев из Украины.
Германия готовит ангары и общежития для украинских беженцев
Источник фото: ukrinform
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В связи со сложной ситуацией с жильем в Германии, новоприбывшим придется проживать в помещениях, которые могут быть ангарами, общежитиями, контейнерами или спортзалами, даже не обязательно в крупных городах, сообщает uahelp.wiki.

По состоянию на 31 марта, в столице и семи федеральных землях Германии открыты приемные пункты для беженцев из Украины. Среди них - крупнейший пункт первичного приема в Берлине на бывшем аэропорту Tegel, откуда беженцы расселяются по всей стране.

Условия проживания в этих лагерях примерно одинаковые. Новоприбывшим советуют выбирать места регистрации, которые им удобнее всего доехать. Однако, отмечается, что изменение места регистрации после получения статуса невозможно.

Стоит отметить, что все приемные пункты функционируют в круглосуточном режиме.

По состоянию на 31 марта, в Германии в столице и в семи федеральных землях были открыты приемные пункты для беженцев из Украины. Среди них - крупнейший пункт первичного приема в Берлине на бывшем аэропорту Tegel. Здесь беженцев распределяют на расселение по всей стране. Чтобы попасть внутрь, необходимо воспользоваться специальным автобусом, поскольку территория центра закрыта. В Карлсруэ и Месштеттен также предлагаются проживание и дальнейшее распределение в другие федеральные земли. В этих лагерях принимают всех, включая тех, кто прибывает на своем авто.

Условия для беженцев во всех лагерях практически одинаковые, но они советуют украинцам выбирать места, к которым удобнее всего добраться. Важно отметить, что смена приемных пунктов после регистрации невозможна, поэтому стоит обдумать свой выбор внимательно.

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