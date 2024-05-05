Помер актор Бернард Хілл – зірка фільмів «Володар перснів» та «Титанік»

Британський актор Бернард Хілл помер у віці 79 років.

У неділю, 5 травня, 79 років помер відомий британський актор Бернард Хілл, який зіграв у фільмах «Титанік» та «Володар перснів». Про смерть актора повідомив його агент Лу Коулсон, повідомляє ВВС News.

Він зіграв короля Теодена у трилогії «Володар перснів» та капітана Едварда Сміта у блокбастері Джеймса Кемерона 1997 року «Титанік».

Очікується, що його родина незабаром опублікує заяву.

Унікальність Бернарда Хілла в тому, що він є єдиним актором, який знявся одразу у двох кінострічках, що отримали 11 нагород Американської кіноакадемії, за ролі у «Титаніку» та «Володар перснів: Повернення короля».

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