Умер актер Бернард Хилл – звезда фильмов «Властелин колец» и «Титаник»

Британский актер Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет.

В воскресенье, 5 мая, возрасте 79 лет скончался известный британский актер Бернард Хилл, который сыграл в фильмах «Титаник» и «Властелин колец». О смерти актера сообщил его агент Лу Коулсон, передает BBC News.

Он сыграл короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Смита в блокбастере Джеймса Кэмерона 1997 года «Титаник».

Ожидается, что его семья вскоре опубликует заявление.

Уникальность Бернарда Хилла в том, что он является единственным актером, снявшимся сразу в двух кинолентах, получивших 11 наград Американской киноакадемии, за роли в «Титанике» и «Властелине колец: Возвращение короля».

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