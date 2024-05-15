«Усе вирішиться в найближчі кілька годин»: стало відомо про стан прем'єра Словаччини Роберта Фіцо після замаху

Роберт Фіцо перебуває у тяжкому стані.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Нападником виявився 71-річний мешканець словацького міста Левиці. Поліція з’ясовує його мотиви. Про це повідомляє видання Plusky.

На сторінці Роберта Фіцо з'явилось повідомлення про те, що прем'єр перебуває у тяжкому стані.

«У цей час його перевозять вертольотом до Банської Бистриці, адже транспортування до Братислави занадто тривале й не сумісне з необхідністю негайної операції. Усе вирішиться в найближчі кілька годин», - йдеться у повідомленні.

Портал Aktuality стверджує, що словацький прем'єр отримав поранення в живіт. Цю ж інформацію підтвердив The Guardian і представник партії Фіцо Smer.

Напередодні було оприлюднене перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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