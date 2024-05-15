«Все решится в ближайшие несколько часов»: стало известно о состоянии премьера Словакии Роберта Фицо после покушения

Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы.

Нападающим оказался 71-летний житель словацкого города Левицы. Полиция выясняет его мотивы. Об этом сообщает издание Plusky.

На странице Роберта Фицо появилось сообщение о том, что премьер находится в тяжелом состоянии.

«В это время его перевозят вертолетом в Банскую Быстрицу, ведь транспортировка в Братиславу слишком продолжительна и не совместима с необходимостью немедленной операции. Все решится в ближайшие несколько часов», - говорится в сообщении.

Портал Aktuality утверждает, что словацкий премьер получил ранение в живот. Эту же информацию подтвердил The Guardian и представитель партии Фицо Smer.

Накануне было обнародовано первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

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