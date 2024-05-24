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У G7 обговорюють можливість позики для України під гарантії доходів від активів рф

20:11, 24 травня 2024
Міністри фінансів країн Великої сімки обговорюють позику для України в Стрезі.
У G7 обговорюють можливість позики для України під гарантії доходів від активів рф
Джерело фото: ArmyInform
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В італійському місті Стреза стартувала зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, на якій основною темою стала можливість надання Україні позики під гарантії доходів від активів російської федерації, які були заморожені через її агресію. Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів США Джанет Єллен висловила думку, що обсяг кредиту може скласти приблизно 50 мільярдів доларів, проте конкретна сума поки не узгоджена.

Інші учасники переговорів висловлювались обережно, зазначаючи на складність юридичних і технічних аспектів цієї ініціативи. Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті зазначив, що, незважаючи на знайдений компроміс щодо використання нарахованих відсотків, існують складнощі у визначенні правової основи для використання майбутніх прибутків.

Зустріч, яка триватиме два дні, збирає міністрів фінансів і керівників центральних банків країн Великої сімки - США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Канади. Обговорюватимуться також інші питання світової економіки та фінансової стабільності.

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