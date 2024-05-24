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В G7 обсуждают возможность займа для Украины под гарантии доходов от активов рф

20:11, 24 мая 2024
Министры финансов стран Большой семерки обсуждают заем для Украины в Стрезе.
В G7 обсуждают возможность займа для Украины под гарантии доходов от активов рф
Источник фото: ArmyInform
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В итальянском городе Стреза стартовала встреча министров финансов стран Большой семерки, на которой основной темой стала возможность предоставления Украине займа под гарантии доходов от активов российской федерации, которые были заморожены из-за ее агрессии. Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что объем кредита может составить примерно 50 миллиардов долларов, однако конкретная сумма пока не согласована.

Другие участники переговоров высказывались осторожно, отмечая сложность юридических и технических аспектов этой инициативы. Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти отметил, что, несмотря на найденный компромисс относительно использования начисленных процентов, существуют сложности в определении правовой основы для использования будущих прибылей.

Встреча, которая продлится два дня, собирает министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой семерки - США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады. Будут обсуждаться также другие вопросы мировой экономики и финансовой стабильности.

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