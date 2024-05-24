Отключение света в Украине: кто за что отвечает

Украинцам рассказали о зонах ответственности при отключении света.

В ДТЭК Киевские электросети рассказали гражданам о том, кто за что отвечает при отключении света.

НЭК Укрэнерго отвечает за работу энергетической системы Украины, контролирует ее баланс. При дефиците электроэнергии назначает и составляет лимиты операторам системы распределения (ОСР), а также дает команду на ввод или отмену отключений.

Все ОСР, в том числе и ДТЭК, выполняют эту команду, распределяют доступную электроэнергию между клиентами согласно лимитам, отключают и включают линии, а также информируют граждан об отключении.

Зона ответственности местных властей – определение объектов критической инфраструктуры, не подлежащих отключению, а также уличное освещение в населенных пунктах.

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