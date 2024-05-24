В Германии 1700 украинских беженцев останутся без жилья: им нужно выселиться из предоставленных квартир

Квартиры должны передать искателям убежища из других стран.

В Германии 1700 украинских беженцев останутся без жилья. Власти земли Саксония обязали беглецов от войны до июля освободить предоставленное им жилье. Об этом сообщает Bild.

Так, украинцев в районе Рудные горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить до июля предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам придется выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Район срочно требует вернуть жилье из фонда для беженцев – в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.

В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малоимущие немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Те, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.

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