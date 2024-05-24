Практика судов
  1. В мире

В Германии 1700 украинских беженцев останутся без жилья: им нужно выселиться из предоставленных квартир

19:35, 24 мая 2024
Квартиры должны передать искателям убежища из других стран.
В Германии 1700 украинских беженцев останутся без жилья: им нужно выселиться из предоставленных квартир
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии 1700 украинских беженцев останутся без жилья. Власти земли Саксония обязали беглецов от войны до июля освободить предоставленное им жилье. Об этом сообщает Bild.

Так, украинцев в районе Рудные горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить до июля предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам придется выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Район срочно требует вернуть жилье из фонда для беженцев – в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.

В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малоимущие немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.

Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Те, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут военную полицию – в Раде презентовали доработанный законопроект

Верховная Рада рассмотрит доработанный законопроект о создании военной полиции в рамках создания в Украине военной юстиции.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

ВККС утвердила новые программы экзаменов для судей, до сих пор не прошедших процедуру квалификационного оценивания

Также новые программы экзаменов необходимо учитывать судьям, ранее привлеченным к дисциплинарной ответственности.

Списки на бронирование, поступившие в Генштаб до 10 мая, согласует Генштаб ВСУ

Кабмин урегулировал вопрос передачи полномочий по согласованию списков забронированных от Генштаба в Минобороны.

Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді