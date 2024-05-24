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У Німеччині 1700 українських біженців залишаться без житла: їм потрібно виселетись із наданих квартир

19:35, 24 травня 2024
Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн.
У Німеччині 1700 українських біженців залишаться без житла: їм потрібно виселетись із наданих квартир
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У Німеччині 1700 українських біженців залишаться без житла. Влада землі Саксонія зобов’язала втікачів від війни до липня звільнити надане їм житло. Про це повідомляє Bild.

Так, українців в районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади про те, що вони мають звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати із 650 квартир у Ауе, Чопау та Марієнбергу.

Район терміново потребує повернути житло із фонду для біженців – зокрема, із Сирії, Афганістану та Туреччини, які проходять процедуру надання притулку в регіоні. Зараз місця для цієї категорії людей завантажені на 90%. Чиновники кажуть, якщо не знайти житло, шукачів притулку доведеться селити у наметові чи контейнерні містечка.

У квартири для біженців з початку війни селили людей із Україні, які не вважаються біженцями, а отримують допомогу як малозабезпечені німці. Тому вони мають подбати про житло самостійно.

У районі є житловий кооператив, який будували за часів НДР, у ньому вільні 20% квартир. Перші запити на це житло від українців уже надійшли. Але порожні квартири потребують ремонту, для проведення якого треба два місяці.

Місцева влада шукатиме індивідуальні рішення, якщо українці шукатимуть житло довше. Тих, хто відмовлятиметься переселятися, можуть розмістити у притулку в спортзалі.

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