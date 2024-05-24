Відключення світла в Україні: хто за що відповідає

Українцям розповіли про зони відповідальності під час відключення світла.

У ДТЕК Київські електромережі розповіли громадянам про те, хто за що відповідає під час відключення світла.

НЕК Укренерго відповідає за роботу енергетичної системи України, контролює її баланс. У разі дефіциту електроенергії призначає і доводить ліміти операторам системи розподілу (ОСР), а також дає команду на введення чи скасування відключень.

Усі ОСР, в тому числі й ДТЕК, виконують цю команду, розподіляють доступну електроенергію між клієнтами відповідно до лімітів, відключають та включають лінії, а також інформують громадян про відключення.

Зона відповідальності місцевої влади – визначення об'єктів критичної інфраструктури, які не підлягають відключенню, а також вуличне освітлення в населених пунктах.

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