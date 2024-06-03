Нідерланди дозволили Україні використати свої F-16 для ударів по території росії

Міністерка оборони Нідерландів підтвердила, що 24 винищувачі F-16 Україна зможе використовувати ударно по території росії.

Джерело фото: patrioty.org.ua

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на території росії. Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю для Politico на Shangri-La Dialogue у Сінгапурі Оллонгрен зазначила, що Нідерланди не будуть вводити обмежень, як це зробила Бельгія, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо попередив Київ не використовувати F-16 у російському повітряному просторі.

«Немає» обмежень у бельгійському стилі, сказав Оллонгрен. «Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки можливостей, а саме, як тільки ми передаємо їх Україні, ними вони можуть користуватися» — сказала Оллонгрен.

Міністр пояснила, що єдина вимога — дотримання міжнародного права та права на самооборону, як це зазначено в Статуті ООН, що означає використання винищувачів для досягнення військових цілей у межах самооборони.

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