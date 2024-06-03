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Нидерланды разрешили Украине использовать свои F-16 для ударов по территории россии

13:00, 3 июня 2024
Министр обороны Нидерландов подтвердила, что 24 истребителя F-16 Украина сможет использовать ударно по территории россии.
Нидерланды разрешили Украине использовать свои F-16 для ударов по территории россии
Источник фото: patrioty.org.ua
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут использоваться для нанесения ударов по целям на территории россии. Об этом сообщает Politico.

В интервью для Politico на Shangri-La Dialogue в Сингапуре Оллонгрен отметила, что Нидерланды не будут вводить ограничений, как это сделала Бельгия, где премьер-министр Александр Де Кроо предупредил Киев не использовать F-16 в российском воздушном пространстве.

«Нет» ограничений в бельгийском стиле, сказал Оллонгрен. «Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке возможностей, а именно, как только мы передаем их Украине, ими они могут пользоваться» - сказала Оллонгрен.

Министр пояснила, что единственное требование - соблюдение международного права и права на самооборону, как это указано в Уставе ООН, что означает использование истребителей для достижения военных целей в рамках самообороны.

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