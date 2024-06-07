Жінка, яка стала прообразом персонажа з серіалу «Оленя», подала до суду на Netflix та вимагає $170 млн компенсації

Фіона Гарві подала до суду на Netflix за наклеп, навмисне заподіяння емоційних страждань, недбалість і порушення її прав на публічність.

Кадр із серіалу «Оленя»

Шотландка Фіона Гарві, подає до суду на стримінгову платформу Netflix. Жінка стверджує, що є прообразом персонажа Марти в новому серіалі «Оленя». Про це повідомляє Variety.

Жінка вимагає грошову компенсацію в розмірі щонайменше $170 млн.

Фіона Гарві заявила, що персонаж Марти, яку зіграла Джесіка Ганнінг, списаний з неї. У позові вона звинувачує Netflix у наклепі, умисному заподіянні емоційного стресу, недбалості й порушенні її права на публічність.

Автобіографічний серіал «Оленя» створив британський комік Річард Гедд. За сюжетом прототип Гедда у серіалі Донні Данн, бармен та комік-початківець, зустрічає жінку на ім'я Марта. Після знайомства Марта починає переслідувати Гедда і псує чоловіку життя. Вона надіслала йому 41 071 електронний лист, 350 годин голосових, 744 твіти, 46 повідомлень у facebook, 106 сторінок листів і безліч дивних подарунків, зокрема й іграшку-оленя.

Позов був поданий 6 червня до окружного суду США Центрального округу Каліфорнії.

У позові Фіони Гарві йдеться, що Netflix у серіалі показав жорстоку брехню про неї.

«Брехня, яку відповідачі розповіли про Гарві понад 50 мільйонам людей у ​​всьому світі, зокрема те, що Гарві є двічі засудженим сталкером, яка була засуджена до п’яти років ув’язнення, і що Гарві вчинила сексуальне насильство над Геддом. Відповідачі говорили цю брехню і ніколи не зупинялися, тому що це була краща історія, ніж правда, а кращі історії приносили гроші», – йдеться у позові.

Гарві заявила, що цим серіалом Netflix і Гедд «знищили її репутацію, її характер і її життя».

Представник Netflix сказав: «Ми маємо намір рішуче захищати цю справу та відстоювати право Річарда Гедда розповісти свою історію».

У позові Гарві називає серіал «найбільшою брехнею в історії телебачення».

Гарві вимагає від Netflix понад $170 млн, зокрема щонайменше $50 млн за фактичні збитки, $50 млн компенсації за психічні страждання, втрату задоволення від життя та втрату бізнесу, $50 млн за прибуток від «Оленя» і щонайменше $20 млн штрафу.

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