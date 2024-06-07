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Женщина, ставшая прообразом персонажа из сериала «Олененок», подала в суд на Netflix и требует $170 млн компенсации

22:00, 7 июня 2024
Фиона Гарви подала в суд на Netflix за клевету, умышленное причинение эмоциональных страданий, халатность и нарушение ее прав на публичность.
Женщина, ставшая прообразом персонажа из сериала «Олененок», подала в суд на Netflix и требует $170 млн компенсации
Кадр из сериала «Олененок»
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Шотландка Фиона Гарви подает в суд на стриминговую платформу Netflix. Женщина утверждает, что прообраз персонажа Марты в новом сериале «Олененок». Об этом сообщает Variety.

Женщина требует денежную компенсацию в размере не менее $170 млн.

Фиона Гарви заявила, что персонаж Марты, которую сыграла Джессика Ганнинг, списан с нее. В иске она обвиняет Netflix в клевете, умышленном причинении эмоционального стресса, халатности и нарушении ее права на публичность.

Автобиографический сериал «Олененок» создал британский комик Ричард Гедд. По сюжету прототип Гедда в сериале Донни Данн, бармен и начинающий комик, встречает женщину по имени Марта. После знакомства Марта начинает преследовать Гедда и портит мужу жизнь. Она прислала ему 41 071 электронное письмо, 350 часов голосовых, 744 твита, 46 сообщений в facebook, 106 страниц писем и множество удивительных подарков, в том числе и игрушку-олененка.

Иск был подан 6 июня в окружной суд США Центрального округа Калифорнии.

В иске Фионы Гарви говорится, что Netflix в сериале показал жестокую ложь о ней.

«Ложь, которую ответчики рассказали о Гарви более 50 миллионам людей во всем мире, в частности то, что Гарви является дважды осужденным сталкером, которая была приговорена к пяти годам заключения, и что Гарви совершила сексуальное насилие над Геддом. Ответчики говорили эту ложь и никогда не останавливались, потому что это была лучшая история, чем правда, а лучшие истории приносили деньги», – говорится в иске.

Гарви заявила, что этим сериалом Netflix и Гедд «уничтожили ее репутацию, ее характер и жизнь».

Представитель Netflix сказал: «Мы намерены решительно защищать это дело и отстаивать право Ричарда Гедда рассказать свою историю».

В иске Гарви называет сериал «величайшей ложью в истории телевидения».

Гарви требует от Netflix более $170 млн, в том числе по меньшей мере $50 млн за фактический ущерб, $50 млн компенсации за психические страдания, потерю удовольствия от жизни и потерю бизнеса, $50 млн за прибыль от сериала «Олененок» и по меньшей мере $20 млн штрафа.

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