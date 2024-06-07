В ТЦК можно заключить контракт на год, если человек пришел без повестки — Вениславский

В таком случае военнообязанный может уволиться со службы после года работы.

Источник фото: rada.gov.ua

Украинские мужчины военнообязанного возраста имеют право заключить контракт на службу в ВСУ сроком на один год. Это касается тех, кто приходит в ТЦК без повестки.

Об этом народный депутат Федор Вениславский сказал в эфире «Times of Ukraine».

«Это будет не мобилизованный, это будет человек, который добровольно вступил на военную службу по контракту», – пояснил он.

По его словам, таким образом, доброволец имеет право заключить контракт на один год. Вениславский отметил, что по истечении срока его можно не продлевать.

«Мы предусмотрели такую ​​возможность для тех, кто добровольно поступает на военную службу», – подытожил нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» отмечала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

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