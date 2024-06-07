В ТЦК можно заключить контракт на год, если человек пришел без повестки — Вениславский

Украинские мужчины военнообязанного возраста имеют право заключить контракт на службу в ВСУ сроком на один год. Это касается тех, кто приходит в ТЦК без повестки.
Об этом народный депутат Федор Вениславский сказал в эфире «Times of Ukraine».
«Это будет не мобилизованный, это будет человек, который добровольно вступил на военную службу по контракту», – пояснил он.
По его словам, таким образом, доброволец имеет право заключить контракт на один год. Вениславский отметил, что по истечении срока его можно не продлевать.
«Мы предусмотрели такую возможность для тех, кто добровольно поступает на военную службу», – подытожил нардеп.
Ранее «Судебно-юридическая газета» отмечала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.
Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).
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