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Пенсия в Украине: можно ли платить добровольные взносы в ПФУ, находясь за границей

22:46, 7 июня 2024
Может ли украинец, временно проживающий за границей и которому до пенсии осталось меньше года, платить добровольные взносы в Пенсионный фонд.
Пенсия в Украине: можно ли платить добровольные взносы в ПФУ, находясь за границей
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, может ли украинец, временно проживающий за границей и которому до пенсии осталось меньше года, платить добровольные взносы в ПФУ,

Так, платить добровольный взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины возможно, независимо от того, где находится человек.

Основные условия для добровольного участия: наличие в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос, и то, что она не является пенсионером. То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.

При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года – 1 760 грн).

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия необходимо заключить Договор с Пенсионным фондом Украины на вебпортале Пенсионного фонда Украины именно в электронной форме.

В личном кабинете на вебпортале Фонда нужно выбрать опцию «Договор на добровольное участие», заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, определяемого для себя человеком.

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