Пенсія в Україні: чи можна сплачувати добровільні внески до ПФУ, знаходячись за кордоном

Чи може українець, який тимчасово мешкає за кордоном та якому до пенсії залишилось менше року, сплачувати добровільні внески до Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи може українець, який тимчасово мешкає за кордоном та якому до пенсії залишилось менше року, сплачувати добровільні внески до ПФУ,

Так, сплачувати добровільний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України можливо незалежно від того, де перебуває людина.

Основними умовами для добровільної участі є: наявність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про особу, на користь якої надходить внесок, та те, що вона не є пенсіонером. Тобто добровільну участь може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштованою та за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ, і в місяці сплати добровільних внесків вона не була пенсіонером.

При цьому періодичність та розмір сплати добровільних внесків визначається самостійно, виходячи з фінансових можливостей.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2024 року – 1 760 грн).

Щоб скористатися можливістю добровільної участі, необхідно укласти Договір з Пенсійним фондом України на вебпорталі Пенсійного фонду України саме в електронній формі.

В особистому кабінеті на вебпорталі Фонду потрібно обрати опцію «Договір на добровільну участь», заповнити форму, підписати договір про добровільну сплату страхових внесків за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та сплачувати добровільний внесок протягом періоду, який визначає для себе людина.

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