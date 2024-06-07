Франція навчатиме 4500 українських військових на своїй території

Франція відмовилася відправляти інструкторів до України, але навчатиме 4500 військових на своїй території.

Франція не планує відправляти своїх військових інструкторів до України для навчання українських військовослужбовців. Замість цього, французька армія вперше навчатиме одразу 4500 українських солдатів на своїй території, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«Ми повернулися до питання про створення бригади, 4500 солдатів - це дуже багато. Це вимагає підготовки, а також інженерних, артилерійських можливостей та можливостей розвідки. Це вперше ми збираємося надати таку послідовну підтримку і ці 4500 українських солдатів будуть повністю оснащені й навчені французькою армією, але у Франції», - зазначив Лекорню.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким ЗМІ підтвердив, що завдання полягає в підготовці, оснащенні та навчанні українських солдатів для захисту своєї землі. Він наголосив, що про відправку французьких військових до України поки що не йдеться.

«Президент України [Володимир Зеленський], його міністр оборони [Рустем Умеров] закликали всіх союзників швидше готувати солдатів ... Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні», - додав Макрон.

Це перший випадок, коли Франція надає таку масштабну і послідовну підтримку, спрямовану на підготовку українських військових на своїй території.

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