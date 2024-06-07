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Франция будет обучать 4500 украинских военных на своей территории

16:43, 7 июня 2024
Франция отказалась отправлять инструкторов в Украину, но будет обучать 4500 военных на своей территории.
Франция будет обучать 4500 украинских военных на своей территории
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Франция не планирует отправлять своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих. Вместо этого, французская армия впервые будет обучать сразу 4500 украинских солдат на своей территории, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Мы вернулись к вопросу о создании бригады, 4500 солдат - это очень много. Это требует подготовки, а также инженерных, артиллерийских возможностей и возможностей разведки. Это впервые мы собираемся оказать такую последовательную поддержку и эти 4500 украинских солдат будут полностью оснащены и обучены французской армией, но во Франции», - отметил Лекорню.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ подтвердил, что задача заключается в подготовке, оснащении и обучении украинских солдат для защиты своей земли. Он подчеркнул, что об отправке французских военных в Украину речь пока не идет.

«Президент Украины [Владимир Зеленский], его министр обороны [Рустем Умеров] призвали всех союзников быстрее готовить солдат ... Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ – нет», - добавил Макрон.

Это первый случай, когда Франция оказывает такую масштабную и последовательную поддержку, направленную на подготовку украинских военных на своей территории.

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