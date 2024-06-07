У ТЦК можна укласти контракт на рік, якщо людина прийшла без повістки — Веніславський

У такому разі військовозобов'язаний може звільнитися зі служби після року роботи.

Джерело фото: rada.gov.ua

Українські чоловіки військовозобов’язаного віку мають право укласти контракт на службу в ЗСУ терміном один рік. Це стосується тих, хто приходить у ТЦК без повістки.

Про це народний депутат Федір Веніславський сказав в ефірі «Times of Ukraine».

«Це буде не мобілізований, це буде людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом», – пояснив він.

За його словами, таким чином, доброволець має право укласти контракт на один рік. Веніславський зауважив, що після закінчення терміну його можна не продовжувати.

«Ми передбачили таку можливість для тих, хто добровільно вступає на військову службу», – підсумував нардеп.

Раніше «Судово-юридична газета» зазначала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Як випливає з нових актів, самостійно ТЦК не має повноважень затримувати та доставляти громадян до ТЦК. Такі повноваження – і лише у визначених Законом випадках – має поліція. І навпаки – поліція самостійно без представника ТЦК не може вручити повістку (раніше ми писали, хто має право вручати повістки).

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