Також акціонери схвалили план перенесення юридичної штаб-квартири компанії зі штату Делавер до Техасу.

Акціонери Tesla схвалили рекордну компенсаційну виплату в $56 мільярдів Ілону Маску. Про це повідомляє ВВС.

Також акціонери схвалили план перенесення юридичної штаб-квартири компанії зі штату Делавер до Техасу.

Зазначається, що угода була заблокована на початку цього року суддею в Делавері через побоювання, що вона була несправедливою щодо акціонерів. Тоді суд скасував скасував рекордну виплату Маску — це була винагорода у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін. Рішення суду поставило під загрозу його статки, тож увесь цей час Маск запекло боровся за виплату.

Однак експерти кажуть, що голосування акціонерів не було обовʼязковим. Тож незрозуміло, чи прийме суд, який заблокував угоду, повторне голосування й чи дозволить Tesla сплатити виплату Маску. Однак це рішення дає більше шансів у суді, бо показало велику підтримку Маска серед акціонерів.

Видання зазначає, що виплата в $56 мільярдів викликала критику через побоювання, що правління Tesla надто покірне й близьке до Маска, тож він міг тиснути на них, і рішення несправедливе стосовно до акціонерів. Але рада директорів Tesla заявила, що Маск заслуговує на цю виплату, оскільки Tesla досягла своїх амбітних цілей під його керівництвом і що необхідно переконатися, що він залишається відданим компанії.

Акціонери Tesla також проголосували за інші пропозиції, включаючи перенесення юридичної штаб-квартири компанії зі штату Делавер до Техасу, а також переобрання двох членів ради директорів: брата Ілона Маска — Кімбала Маска — і Джеймса Мердока, сина медіамагната Руперта Мердока.

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