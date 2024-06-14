Также акционеры одобрили план переноса юридической штаб-квартиры компании из штата Делавер в Техас.

Акционеры Tesla одобрили рекордную компенсационную выплату в $56 миллиардов Илону Маску. Об этом сообщает ВВС.

Также акционеры одобрили план переноса юридической штаб-квартиры компании из штата Делавер в Техас.

Отмечается, что соглашение было заблокировано в начале этого года судьей в Делавере из-за опасений, что оно было несправедливым по отношению к акционерам. Тогда суд отменил отменившую рекордную выплату Маску — это было вознаграждение в форме акций компании вместо зарплаты в должности гендиректора на десятилетний срок. Решение суда поставило под угрозу его состояние, так что все это время Маск ожесточенно боролся за выплату.

Однако эксперты говорят, что голосование акционеров не было обязательным. Поэтому непонятно, примет ли заблокировавший соглашение суд повторное голосование и позволит ли Tesla оплатить выплату Маску. Однако это решение дает больше шансов в суде, потому что показала большую поддержку Маска среди акционеров.

Издание отмечает, что выплата в $56 миллиардов вызвала критику из-за опасений, что правление Tesla слишком покорно и близко к Маске, поэтому он мог давить на них, и решение несправедливо по отношению к акционерам. Но совет директоров Tesla заявил, что Маск заслуживает этой выплаты, поскольку Tesla достиг своих амбициозных целей под его руководством и что необходимо убедиться, что он остается преданным компании.

Акционеры Tesla также проголосовали за другие предложения, включая перенос юридической штаб-квартиры компании из штата Делавер в Техас, а также переизбрание двух членов совета директоров: брата Илона Маска – Кимбала Маска – и Джеймса Мердока, сына медиамагната Руперта Мердока.

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