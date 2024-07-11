Зірку культового серіалу «Альф» Бенджі Грегорі знайшли мертвим в авто

У віці 46 років помер актор Бенджі Грегорі. Найбільшу популярність йому принесла роль Браяна Таннера — молодшої дитини у відомому серіалі "Альф". Його тіло знайшли в авто разом із собакою Гансом, який також не вижив, повідомляє Daily Mail.
Сестра актора Ребекка Герцберг-Пфафінгер розповіла, що останнім часом Грегорі страждав через депресію та проблеми зі сном.
Рідні чоловіка мають свою теорію щодо смерті актора. Вони вважають, що 12 червня він поїхав до банку і заснув у машині.
Оскільки в той день була сильна спека, близькі Бенжі припускають, що тепловий удар став смертельним для водія.
Офіційну причину смерті правоохоронні органи поки не назвали.
Бенджі Грегорі здобув найбільшу славу завдяки ролі у серіалі Альф, який виходив з 1986 по 1990 роки та мав 101 епізод. Він зіграв молодшу дитину в родині Таннерів — сина Браяна.
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