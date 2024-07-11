Звезду культового сериала «Альф» Бенджи Грегори нашли мертвым в авто

Умер в возрасте 46 лет актер Бенджи Грегори, наиболее известный по роли Брайана Таннера в телесериале «Альф».

В возрасте 46 лет скончался актер Бенджи Грегори. Наибольшую популярность ему принесла роль Брайана Таннера - младшего ребенка в известном сериале "Альф". Его тело нашли в автомобиле вместе с собакой Гансом, которая также не выжила, сообщает Daily Mail.

Сестра актера Ребекка Герцберг-Пфафингер рассказала, что в последнее время Грегори страдал из-за депрессии и проблем со сном.

Родные мужчины имеют свою теорию по поводу смерти актера. Они считают, что 12 июня он уехал в банк и уснул в машине.

Поскольку в тот день была сильная жара, близкие Бенжи предполагают, что тепловой удар стал для водителя смертельным.

Официальную причину смерти правоохранительные органы не назвали.

Бенджи Грегори снискал наибольшую славу благодаря роли в сериале Альф, который выходил с 1986 по 1990 годы и имел 101 эпизод. Он сыграл младшего ребенка в семье Таннеров – сына Брайана.

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