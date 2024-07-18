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В Афінах закрили археологічні об'єкти через спеку

19:38, 18 липня 2024
В Афінах обмежили доступ до археологічних пам'яток через температуру в 43 градуси.
В Афінах закрили археологічні об'єкти через спеку
Джерело фото: Ekathimerini
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У столиці Греції, Афінах, обмежили доступ туристів до всіх археологічних пам'яток під час найспекотніших годин дня. Це рішення ухвалило Міністерство культури Греції, повідомляє Ekathimerini.

За прогнозами, спека в країні триватиме щонайменше до понеділка, а в четвер температура може сягнути 43 градусів за Цельсієм. Усі археологічні об'єкти в Афінах будуть закриті з полудня до 17:00 через прогнозовану високу температуру, зазначили у відомстві.

Це вже одинадцятий день поспіль, коли деякі регіони країни потерпають від сильної спеки. Метеорологи пояснюють такі погодні умови гарячими повітряними масами з Африки, які, за прогнозами, залишатимуться над Грецією до неділі.

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