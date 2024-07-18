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В Афинах закрыли археологические объекты из-за жары

19:38, 18 июля 2024
В Афинах ограничили доступ к археологическим памятникам из-за температуры в 43 градуса.
В Афинах закрыли археологические объекты из-за жары
Источник фото: Ekathimerini
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В столице Греции, Афинах, ограничили доступ туристов ко всем археологическим памятникам во время самых жарких часов дня. Это решение приняло Министерство культуры Греции, сообщает Ekathimerini.

По прогнозам, жара в стране продлится как минимум до понедельника, а в четверг температура может достичь 43 градусов по Цельсию. Все археологические объекты в Афинах будут закрыты с полудня до 17:00 из-за прогнозируемой высокой температуры, отметили в ведомстве.

Это уже одиннадцатый день подряд, когда некоторые регионы страны страдают от сильной жары. Метеорологи объясняют такие погодные условия горячими воздушными массами из Африки, которые, по прогнозам, будут оставаться над Грецией до воскресенья.

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