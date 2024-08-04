Масові заворушення у Великій Британії: близько 100 затриманих

Заворушення поширилися в кількох містах Великобританії, поліція попереджає про ймовірне подальше насильство.

Джерело фото: The Guardian

У Великій Британії десятки мітингів ультраправих рухів спричинили хвилю протестів і контракцій, що переросли в сутички та підпали. За даними BBC, під час заворушень було затримано майже 100 осіб.

За даними поліції, 17-річний хлопець із села Бенкс у графстві Ланкашир напав з ножем на студію, де проходили заняття з танців і йоги для дітей у стилі Тейлор Свіфт. Унаслідок нападу загинули троє дівчаток віком 6, 7 та 9 років. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість з яких — у важкому стані.

Мотиви нападника залишаються невідомими. Поліція повідомила, що він народився у Кардіффі (Уельс), але в соцмережах поширили неправдиві заяви про те, що нападник був шукачем притулку, який прибув до Великої Британії на човні.

Правоохоронці закликали уникати насильства та нагадали про відповідальність за протиправні дії. Міністри попередили, що учасники заворушень «заплатять ціну» за хвилю жорстоких зіткнень, які стали найгіршими громадянськими безладами в Британії за понад десять років, пише The Guardian.

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