Массовые беспорядки в Великобритании: около 100 задержанных

Беспорядки распространились в нескольких городах Великобритании, полиция предупреждает о вероятном дальнейшем насилии.

Источник фото: The Guardian

В Великобритании десятки митингов ультраправых движений вызвали волну протестов и контракций, переросших в столкновения и поджоги. По данным BBC, во время беспорядков были задержаны почти 100 человек.

По данным полиции, 17-летний парень из деревни Бэнкс в графстве Ланкашир напал с ножом на студию, где проходили занятия по танцам и йоге для детей в стиле Тейлор Свифт. В результате нападения погибли три девочки в возрасте 6, 7 и 9 лет. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство из которых - в тяжелом состоянии.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе (Уэльс), но в соцсетях распространили ложные заявления о том, что нападавший был искателем убежища, который прибыл в Великобританию на лодке.

Правоохранители призвали избегать насилия и напомнили об ответственности за противоправные действия. Министры предупредили, что участники беспорядков "заплатят цену" за волну жестоких столкновений, которые стали худшими гражданскими беспорядками в Британии за более чем десять лет, пишет The Guardian.

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