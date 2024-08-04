Председателем НКРЭКУ избран экс-замминистра энергетики Юрий Власенко

Юрий Власенко был избран председателем НКРЭКУ во время закрытого заседания Комиссии.

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Юрия Власенко. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Власенко работал на разных должностях в Комиссии по регулированию электроэнергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С мая 2021 года по июль 2024-го работал первым заместителем министра энергетики.

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