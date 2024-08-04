Головою НКРЕКП обрано ексзаступника міністра енергетики Юрія Власенка

Юрія Власенка обрали головою НКРЕКП під час закритого засідання Комісії.

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Юрія Власенка. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Власенко працював на різних посадах у Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З травня 2021 року до липня 2024-го працював першим заступником міністра енергетики.

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