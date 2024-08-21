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В Туреччині з 840 000 чисельність українців зменшилася до 24 000

22:18, 21 серпня 2024
Посол України в Туреччині повідомив про зменшення кількості українців на 96% з 2022 року.
В Туреччині з 840 000 чисельність українців зменшилася до 24 000
Джерело фото: ukrinform
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Посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив, що наразі в Туреччині перебуває 24 000 українців, тоді як у 2022 році їх було 840 000. Більшість українців повернулися додому, інші переїхали до європейських країн. Про це дипломат заявив під час дискусії в межах проєкту «Нова країна» на тему «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави».

За словами Бондаря, в Туреччині функціонують 22 українські громади, які активно підтримують свою державу. Він підкреслив важливість залучення українців за кордоном до публічних заходів, зазначивши, що війна стала фактором, який об'єднує, а не розділяє.

Як зазначив посол, загалом у світі налічується близько 20 мільйонів українців діаспори. Ми повинні знайти способи залучення їх до підтримки України. Закон про множинне громадянство може бути одним з таких інструментів.

Бондар також підкреслив важливість активної участі українців за кордоном у різноманітних заходах для протидії російській пропаганді. Він навів приклад нещодавнього дня відкритих дверей в посольстві, де українці могли не лише отримати консульські послуги, але й зібратися разом.

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