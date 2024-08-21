В Турции с 840 000 численность украинцев уменьшилась до 24 000 в Турции

Посол Украины в Турции сообщил об уменьшении количества украинцев на 96% с 2022 года.

Источник фото: ukrinform

Посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что сейчас в Турции находится 24 000 украинцев, тогда как в 2022 году их было 840 000. Большинство украинцев вернулись домой, другие переехали в европейские страны. Об этом дипломат заявил во время дискуссии в рамках проекта «Новая страна» на тему «Справедливость как один из главных инструментов развития государства».

По словам Бондаря, в Турции функционируют 22 украинские общины, которые активно поддерживают свое государство. Он подчеркнул важность привлечения украинцев за рубежом к публичным мероприятиям, отметив, что война стала фактором, который объединяет, а не разделяет.

Как отметил посол, всего в мире насчитывается около 20 миллионов украинцев диаспоры. Мы должны найти способы привлечения их к поддержке Украины. Закон о множественном гражданстве может быть одним из таких инструментов.

Бондарь также подчеркнул важность активного участия украинцев за рубежом в различных мероприятиях для противодействия российской пропаганде. Он привел пример недавнего дня открытых дверей в посольстве, где украинцы могли не только получить консульские услуги, но и собраться вместе.

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