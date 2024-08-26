Президентка Молдови кілька найближчих днів проведе у самоізоляції.

Джерело фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду захворіла на COVID-19 і не зможе взяти участь у заходах до Дня незалежності, який країна відзначає 27 серпня. Про це глава Молдови заявила у відеозверненні, як пише NewsMaker.

«На жаль, я заразилася коронавірусом і не зможу взяти участь в сьогоднішніх і завтрашніх публічних заходах», – повідомила вона.

За словами Санду, вона почувається добре, у неї немає інших симптомів захворювання, окрім невеликої втоми.

Президентка Молдови додала, що кілька найближчих днів вона проведе у самоізоляції.

Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що у Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. Вона зазначила, що до таких висновків прийшли на основі аналізу статистики госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

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