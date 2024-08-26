Президентка Молдовы несколько ближайших дней проведет в самоизоляции.

Источник фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Президент Молдовы Мая Санду заболела на COVID-19 и не сможет принять участие в мероприятиях ко Дню независимости, который страна отмечает 27 августа. Об этом глава Молдовы заявила в видеообращении, как пишет NewsMaker.

«К сожалению, я заразилась коронавирусом и не смогу принять участие в сегодняшних и завтрашних публичных мероприятиях», - сообщила она.

По словам Санду, она чувствует себя хорошо, у нее нет других симптомов заболевания, кроме небольшой усталости.

Президентка Молдовы добавила, что несколько ближайших дней она проведет в самоизоляции.

Ранее директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в Киеве растет количество тяжелых больных на COVID-19. Она отметила, что к таким выводам пришли на основе анализа статистики госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

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