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Зупинилося серце під час матчу: молодий уругвайський футболіст помер у лікарні

23:32, 28 серпня 2024
27-річний футболіст помер після серцевого нападу під час матчу Кубка Лібертадорес.
Зупинилося серце під час матчу: молодий уругвайський футболіст помер у лікарні
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Уругвайський футболіст Хуан Іск'єрдо помер після серцевого нападу під час матчу Кубка Лібертадорес. 27-річний гравець не переніс серцевого нападу, який він отримав під час матчу Кубка Лібертадорес.

Зазначимо, що трагедія сталася під час поєдинку 1/8 фіналу турніру. Іск'єрдо вийшов на заміну на початку другого тайму. Утім на 84-й хвилині гравець раптово втратив свідомість.

На поле терміново прибули лікарі, які одразу доставили в лікарню. Футболіста підключили до апарату штучної вентиляції легень, на якому він пробув кілька днів. Втім, врятувати 27-річного чоловіка не вдалося. У Іск'єрдо залишилася дружина і двоє дітей.

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