Кабмін створив робочу групу із питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС

Уряд затвердив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України до ЄС.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС, а також створення 36 робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України за відповідними розділами переговорної рамки Євросоюзу.

За словами Віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу.

Як пояснюється, затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.

Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено у Постанові, стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Ольга Стефанішина.

Відповідно до Положення про Міжвідомчу робочу групу, серед її завдань, зокрема:

сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;

планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.

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