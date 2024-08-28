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Кабмін створив робочу групу із питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС

18:04, 28 серпня 2024
Уряд затвердив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України до ЄС.
Кабмін створив робочу групу із питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС, а також створення 36 робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України за відповідними розділами переговорної рамки Євросоюзу. 

За словами Віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу.

Як пояснюється, затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп. 

Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено у Постанові, стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Ольга Стефанішина

Відповідно до Положення про Міжвідомчу робочу групу, серед її завдань, зокрема:

  • сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;
  • визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;
  • планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.

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