Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Правительство утвердило переговорную архитектуру для обеспечения вступления Украины в ЕС.

Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает создание Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также создание 36 рабочих (переговорных) групп по подготовке переговорных позиций Украины по соответствующим разделам переговорной рамки Евросоюза.

По словам Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина уже начала следующий этап на пути к членству, а именно – двусторонние встречи в рамках официального скрининга.

Как поясняется, утвержден перечень органов власти, учреждений и институций, представители которых входят в каждую из рабочих (переговорных) групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.

Межведомственная рабочая группа, создание которой также предусмотрено в Постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Председателем Межведомственной рабочей группы является Ольга Стефанишина.

Согласно Положению о Межведомственной рабочей группе, среди ее задач, в частности:

содействие обеспечению подготовки к проведению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности, путем консолидированного формирования органами законодательной и исполнительной власти переговорной позиции Украины;

определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих во время формирования переговорной позиции Украины;

планирование, мониторинг и оценка результативности выполнения рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Европейской Комиссией относительно Украины.

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