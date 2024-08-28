Остановилось сердце во время матча: молодой уругвайский футболист умер в больнице

27-летний футболист умер после сердечного приступа во время матча Кубка Либертадорес.

Уругвайский футболист Хуан Искердо умер после сердечного приступа во время матча Кубка Либертадорес. 27-летний игрок не перенес сердечного приступа, который он получил во время матча Кубка Либертадорес.

Трагедия произошла во время поединка 1/8 финала турнира. Искьердо вышел на смену в начале второго тайма. Впрочем, на 84-й минуте игрок внезапно потерял сознание.

На поле срочно прибыли врачи, которые сразу были доставлены в больницу. Футболист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором он пробыл несколько дней. Впрочем, спасти 27-летнего мужчину не удалось. У Искьердо осталась жена и двое детей.

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