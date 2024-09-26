Сенатору США зателефонував діпфейковий Кулеба та запитував про далекобійні удари по рф – NYT

Особа, яка намагалася себе видати за Дмитра Кулебу, зателефонувала сенатору США та запитувала про далекобійні удари по росії та вибори.

Джерело фото: Rex / Shutterstock

Голові комітету у закордонних справах Сенату США Бенджаміну Л. Кардіну по відеоконференції зателефонувала людина, яка намагалася видавати себе за колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Про це повідомило видання The New York Times. У метеріалі говориться про те, що згідно листа служби безпеки Сенату, офіс сенатора отримав електронного листа від «Дмитра Кулеби» з проханням з'єднатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як ексміністр МЗС, розповіли там.

Однак у Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав діяти нехарактерно.

Як написали представники служби безпеки Сенату, особа почала ставити «політично заряджені запитання щодо майбутніх виборів» і вимагала думки щодо делікатних питань зовнішньої політики, наприклад, чи сенатор підтримав застосування ракет великої дальності по територією рф.

Сенатор завершив розмову та повідомив владу Державного департаменту про те, що сталося.

Хоча в електронному листі служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться саме про Кардіна, двоє посадовців Сенату, знайомих з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього, пишуть у виданні.

Кардін також частково підтвердив цей епізод у своїй заяві. У ній він визнав, що «останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.