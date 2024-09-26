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рф почала використовувати «шахеди» в якості розвідувальних дронів, — керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

11:39, 26 вересня 2024
Ворог встановив на свої ударні дрони термінали Starlink, що перетворює «шахед» на розвідувальний засіб.
рф почала використовувати «шахеди» в якості розвідувальних дронів, — керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко
Фото: tsn.ua
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Голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко повідомив, що ворог почав використовувати «шахеди» якості розвідувальних дронів.

«Сьогоднішні нічні польоти шахедів над Київщиною - ще один приклад використання їх ворогом в якості розвідувальних дронів», - заявив він.

Раніше портал Defense Express повідомляв, що росія почала встановлювати на ударні дрони Shahed-136 супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX.

Starlink помітили на одному з дронів, який Сили оборони збили під час російської атаки уночі 25 вересня.

Портал публікує фото, на яких видно супутникову антену з серійним номером. За його допомогою спробують дослідити канали постачання термінала Starlink.

Обладнавши «Шахеди» супутниковим зв’язком росія отримає широкий канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зможе змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.

Портал акцентує, що таким чином Shahed перетворюється у першу чергу на розвідувальний засіб.

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