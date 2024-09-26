рф почала використовувати «шахеди» в якості розвідувальних дронів, — керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

Голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко повідомив, що ворог почав використовувати «шахеди» якості розвідувальних дронів.
«Сьогоднішні нічні польоти шахедів над Київщиною - ще один приклад використання їх ворогом в якості розвідувальних дронів», - заявив він.
Раніше портал Defense Express повідомляв, що росія почала встановлювати на ударні дрони Shahed-136 супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX.
Starlink помітили на одному з дронів, який Сили оборони збили під час російської атаки уночі 25 вересня.
Портал публікує фото, на яких видно супутникову антену з серійним номером. За його допомогою спробують дослідити канали постачання термінала Starlink.
Обладнавши «Шахеди» супутниковим зв’язком росія отримає широкий канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зможе змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.
Портал акцентує, що таким чином Shahed перетворюється у першу чергу на розвідувальний засіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій