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рф начала использовать «шахеды» в качестве разведывательных дронов, — руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко

11:39, 26 сентября 2024
Враг установил на свои ударные дроны терминалы Starlink, превращающие «шахед» в разведывательное средство.
рф начала использовать «шахеды» в качестве разведывательных дронов, — руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко
Фото: tsn.ua
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Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что враг начал использовать «шахеды» в качестве разведывательных дронов.

«Сегодняшние ночные полеты шахедов над Киевщиной – еще один пример использования их врагом в качестве разведывательных дронов», – заявил он.

Ранее портал Defense Express сообщал, что россия начала устанавливать на ударные дроны Shahed-136 спутниковую связь Starlink от SpaceX.

Starlink был замечен на одном из дронов, который Силы обороны сбили во время российской атаки ночью 25 сентября.

Портал публикует фото, на которых видна спутниковая антенна с серийным номером. С его помощью попытаются исследовать каналы снабжения терминала Starlink.

Оборудовав «Шахеды» спутниковой связью, россия получит широкий канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и сможет изменять полетную задачу на любом расстоянии.

Портал акцентирует, что таким образом Shahed превращается в первую очередь в разведывательное средство.

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