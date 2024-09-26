Правоохранители разоблачили бойца, который похитил военное имущество и сдал его в ломбард

Военный похитил три дальномера Rangemaster 2800 Leica, которые в дальнейшем сдал в ломбард.

Правоохранители сообщили о подозрении старшему солдату. Ему инкриминируется похищение военного имущества в условиях военного положения, передает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Следствием установлено, что 32-летний пулеметчик с июля по сентябрь 2023 года похищал военное имущество, а именно: три дальномера Rangemaster 2800 Leica, которые в дальнейшем сдал в ломбард.

Таким образом, государству причинен ущерб на сумму почти 95 000 грн.

В прокуратуре добавили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

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