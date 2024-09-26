Правоохоронці викрили бійця, який викрав військове майно та здав його в ломбард

Військовий викрав три дальноміри Rangemaster 2800 Leica, які в подальшому здав в ломбард.

Правоохоронці повідомили про підозру старшому солдату. Йому інкримінують викрадення військового майна в умовах воєнного стану, передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що 32 річний кулеметник з липня по вересень 2023 року викрадав військове майно, а саме: три дальноміри Rangemaster 2800 Leica, які в подальшому здав в ломбард.

Таким чином державі заподіяно збитків на суму майже 95 000 грн.

У прокуратурі додали, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.