Заяви Трампа про Україну і Зеленського стали одними з найжорсткіших його публічних висловлювань – Bloomberg

Дональд Трамп зробив низку різких заяв щодо війни росії проти України.

Фото: Reuters

Кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп під час передвиборчого заходу в Північній Кароліні зробив низку різких заяв щодо війни росії проти України та Президента України Володимира Зеленського.

Як заявило агентство Bloomberg, висловлювання Трампа стали одними з його найгостріших публічних заяв на цю тему в рамках передвиборчої кампанії.

«Я завершу війну в Україні. Це проблема, і вона жахлива! Цього ніколи не сталося б, якби я був президентом. Не було б навіть необхідності у врегулюванні. Не сталося б — і крапка. росія б не почала», - сказав Трамп.

Також він заявив, що багато говорив про це з путіним.

«Ми дуже добре з ним ладнали. Ви знаєте, я був тим, хто зупинив трубопровід «Північний потік» у Європу, у Німеччину.

путін сказав, що це погано, що було зроблено велику роботу, а потім вони кажуть, як добре я ставився до росії... Ні, я не був добрим. Але ми ладнали. У нас були хороші стосунки, і це добре, а не погано», - додав кандидат у президенти США.

Під час свого виступу Трамп знову звинуватив Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що вони «допустили» війну росії проти України. Республіканець вкотре пообіцяв, що зможе припинити війну в разі своєї перемоги на виборах.

Окрім цього, Трамп заявив, що Україну «повністю знищено» і додав, що внаслідок війни загинули «мільйони й мільйони» людей.

Ще Трамп припустив, що в Україні «закінчуються солдати».

«Вони використовують на фронті маленьких дітей і людей похилого віку, тому що їхні солдати вмирають, і відбуваються інші речі, які ми навіть не будемо обговорювати», - заявив він.

Республіканець також висловив думку, що будь-яка угода з росією, навіть погана, краща за її відсутність, і звинуватив Зеленського нібито у небажанні досягати компромісу.

«Є країна, яку було знищено і яку неможливо відновити. Це займе сотні років. Не вистачить грошей, щоб відновити її, навіть якщо для цього об'єднати весь світ», - сказав Трамп

Нагадаємо, раніше спікер палати представників США просить Володимира Зеленського звільнити посла України у США Маркарову за порушення правил політичної нейтральності. Джонсон зазначив, що мотивом своєї вимоги назвав подію під час візиту Президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

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