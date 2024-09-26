Провадження щодо судді, якого обвинувачують в організації замаху на викрадення бізнес-партнера, передали у суд

Завершено розслідування щодо одного із суддів Господарського суду Дніпропетровської області.

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення розслідування щодо одного із суддів Господарського суду Дніпропетровської області. Його підозрюють в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу. Як зазначається, обвинувальний акт направили до суду.

У ДБР повідомляють, що слідство встановило, що «служитель Феміди» у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.

«З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той не захотів відходити від справ. Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства», - повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, 12 липня судді було повідомлено про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

31 липня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя.

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